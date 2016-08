PRTB já pediu registro de seus candidatos a vereadores

O primeiro partido a dar entrada no pedido de registro de candidatos em Anápolis foi o PRTB que apresentou uma lista com 32 nomes para a disputa de uma vaga na Câmara Municipal de Anápolis. O partido não informou qual o candidato a prefeito vai apoiar e sua chapa para a Câmara Municipal não está coligada com nenhuma outra sigla. Veja os candidatos a vereadores do partido:

Nome Completo

AGENOR GOMES DOS SANTOS

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA

ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO

CAMILA CIDRIM DE BRITO

DIONAN CARVALHO SILVA

DIVONEYA LUCYNEYDE GONÇALVES PIRES

DIONIZIO MENDES DOS SANTOS

ELY LUZIA TEIXEIRA RODRIGUES

ETHIELY SOCORRO FALEIRO BORGES

EURIDES RIBEIRO DA SILVA

EVERTON ALVES BRITO

GERALDO MAURICIO DE PAULA

ANTONIO HERCILIO GOMES DA SILVA

ISAÍAS JOSÉ CARVALHO

JAYRO GONÇALVES COSTA

JONAS ALVES DA SILVA NETO

JOSMAR DOS SANTOS MOURA

JOSÉ GERALDO NOGUEIRA

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

LUIZ GARCIA DA SILVA

LUZIA BAPTISTA DE MORAIS

MARIA DE FATIMA MACHADO NASCIMENTO

JOSMAR ROSA DA SILVA

MONYKE KAROLYNE MONTALVÃO TERTULIANO

POLLYANA DIAS DA SILVA

FABRICIO DE SOUZA SILVA

RICARDO BELCHIOR DE ANDRADE

RILTON SERGIO DIAS COSTA

ROBISON CAVALCANTE FEITOSA

ROBSON RIBEIRO GUIMARÃES

SANDRA MARGARIDA DIAS DE OMENA

SANTANA DAS DORES RIBEIRO

SOLIMAR DE AQUINO VILELA

CARLOS JACINTO DA SILVA

GERSONIL GONÇALVES LANDIM