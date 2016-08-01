PRTB já pediu registro de seus candidatos a vereadores

O primeiro partido a dar entrada no pedido de registro de candidatos em Anápolis foi o PRTB que apresentou uma lista com 32 nomes para a disputa de uma vaga na Câmara Municipal de Anápolis. O partido não informou qual o candidato a prefeito vai apoiar e sua chapa para a Câmara Municipal não está coligada com nenhuma outra sigla. Veja os candidatos a vereadores do partido:
Nome Completo
AGENOR GOMES DOS SANTOS
ANTONIO CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA
ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO
CAMILA CIDRIM DE BRITO
DIONAN CARVALHO SILVA
DIVONEYA LUCYNEYDE GONÇALVES PIRES
DIONIZIO MENDES DOS SANTOS
ELY LUZIA TEIXEIRA RODRIGUES
ETHIELY SOCORRO FALEIRO BORGES
EURIDES RIBEIRO DA SILVA
EVERTON ALVES BRITO
GERALDO MAURICIO DE PAULA
ANTONIO HERCILIO GOMES DA SILVA
ISAÍAS JOSÉ CARVALHO
JAYRO GONÇALVES COSTA
JONAS ALVES DA SILVA NETO
JOSMAR DOS SANTOS MOURA
JOSÉ GERALDO NOGUEIRA
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
LUIZ GARCIA DA SILVA
LUZIA BAPTISTA DE MORAIS
MARIA DE FATIMA MACHADO NASCIMENTO
JOSMAR ROSA DA SILVA
MONYKE KAROLYNE MONTALVÃO TERTULIANO
POLLYANA DIAS DA SILVA
FABRICIO DE SOUZA SILVA
RICARDO BELCHIOR DE ANDRADE
RILTON SERGIO DIAS COSTA
ROBISON CAVALCANTE FEITOSA
ROBSON RIBEIRO GUIMARÃES
SANDRA MARGARIDA DIAS DE OMENA
SANTANA DAS DORES RIBEIRO
SOLIMAR DE AQUINO VILELA
CARLOS JACINTO DA SILVA
GERSONIL GONÇALVES LANDIM