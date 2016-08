Anápolis pode ter mais dois distritos industriais

Foto: Lailson Damasio

O governador Marconi Perillo participou nesta quinta-feira, dia 4, da inauguração da ampliação da indústria de embalagens Carta Goiás, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). Marconi visitou as novas instalações da empresa e comemorou o fato de que a ampliação gerará mais empregos e receitas ao Estado.

“O presidente da Carta Fabril, José Carlos Pires, foi um dos pioneiros a ajudar na renovação do Daia. E tenho conversado bastante com o prefeito João Gomes para articular a criação de mais dois distritos industriais em Anápolis,” afirmou o governador em coletiva de imprensa. Segundo Marconi, Estado e Prefeitura de Anápolis estão discutindo as providências e as medidas para ampliar o espaço destinado à implantação de novas indústrias no município, se antecipando à retomada do crescimento econômico, cujos sinais começam a aparecer, entre outros indicadores, pela retomada do emprego.

Com saldo de 16,6 mil postos de trabalho, o Estado liderou a geração de empregos no primeiro semestre deste ano, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governador, a liderança de Goiás na geração de empregos no primeiro semestre é sinal consistente de nova aceleração do crescimento econômico do Estado.

Incentivos fiscais

Em seu discurso, José Carlos Pires foi muito aplaudido ao dizer que o Brasil precisa de Marconi. “O senhor foi quase um fundador dessa indústria. Sempre deu todo o aporte necessário. A Carta Fabril deve muito ao governador. Instalaremos uma nova máquina austríaca para a produção de papel que vai gerar mais empregos em Goiás”, comemorou.

José Carlos Pires relatou que recebeu várias propostas do Governo do Rio de Janeiro para a instalação da nova máquina no Estado fluminense, mas as recusou por “ter a certeza de que em Goiás as coisas andam”. Marconi ressaltou que o resultado mais importante dessa parceria são as pessoas empregadas. “Goiás é o Estado que mais gera empregos. Nas exportações também teremos um saldo acima da média neste ano”, avaliou.

O investimento para a ampliação da Carta Goiás foi de R$ 40 milhões, aporte que só foi possível com os incentivos fiscais do Programa Produzir do Governo de Goiás. Atualmente, a produção mensal da empresa é de 850 mil fardos de embalagens. A unidade começou as operações no ano 2000. (Governo de Goiás)