Cai mais um senador pseudo moralista

Um dos mais ferinos inimigos mortais da presidenta Dilma Rousseff nos últimos anos no Senado Federal é o senador Magno Malta (PR-ES). As suas críticas são venenosas não só contra a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, mas também a todo o Partido dos Trabalhadores. Magno Malta faz parte da bancada Evangélica do Congresso Nacional e ficou conhecido por presidir uma CPI da Pedofilia. Como presidente daquela comissão, Magno Malta viajou por todo o Brasil, promovendo audiências com diversos setores ligados à repressão à pedofilia.

Em seus discursos ou entrevistas o senador capixaba costuma pedir a prisão do ex-presidente Lula, bem como sempre afirmou que a presidenta Dilma Rousseff deve ser cassada e em seguida presa pelo juiz Sérgio Moro. Malta não mede as palavras para tecer críticas ferinas aos seus adversários, por isso é um senador querido pela bancada Evangélica, mas tremendamente odiado por todos os segmentos da esquerda brasileira, principalmente pelos petistas.]

Após a cassação do ex-senador Demóstenes Torres, Magno Malta passou a ocupar o seu lugar nas questões moralistas do senado e nas críticas violentas contra os políticos corruptos, notadamente aqueles que estão ligados à Petrobrás, mas sempre retirando da lista os políticos golpistas, como Romero Jucá. Os seus discursos poderiam ser comparados a um discurso de quem tem pureza na alma e que jamais tenha cometido um deslize sequer.

Pois bem, esse paladino da justiça e da moral acaba de cair na vala comum dos corruptos que deveriam estar na cadeia junto com o seu confidente Cerveró. A imprensa teve acesso, neste final de semana, a uma série de emails, provando que o senador “pseudo moralista”, na verdade não passa de mais um ladrão que ajuda a destruir o nosso Brasil. Os emails provam que a empresa fabricante das cozinhas Itatiaia, através do seu diretor presidente Victor Penna Costa, fez repasse de propina no valor de R$100 mil para o senador moralista, que agora disse que não se lembra do fato. Será que ele vai ter a dignidade para renunciar ao seu mandato, já que sempre cobrou a renuncia da presidenta Dilma, que jamais cometeu um crime sequer?

O senador Magno Malta (PR-ES) acaba de ser desmascarado pela imprensa brasileira e agora entra na vala comum dos corruptos do Brasil. Será que ele terá a cara de pau de continuar falando em honestidade e punição para os bandidos, se ele também é um deles? É o lado vergonhoso do Brasil escondido por trás da hipocrisia. O Senador Magno Malta é mais uma discrescência da política brasileira e ser desmascarada publicamente.