Carlos Antônio pediu a censura contra as fotos abaixo

As duas publicações divulgadas pelo Facebook particular do jornalista Dilmar Ferreira, foi em função da prisão do presidente do PSDB de Goiás por denúncia de desvio de recursos da SANEAGO e por ser o candidato do PSDB de Anápolis ser o deputado Carlos Antônio, a foto faz parte de uma análise de que a prisão do presidente do PSDB estadual certamente como de fato ocorre, produz um efeito cascata prejudicando todos os candidatos ligados àquele partido. Prender o chefe prejudica sim os diretórios do mesmo partido como se fosse um efeito cascata, como ocorre com o desgaste do PT de nível nacional, prejudicando, em efeito cascata, todos os candidatos a prefeitos daquele partido.

Mas o intocável candidato tucano achou por bem pedir a exclusão das duas fotos acima da página pessoal do jornalista Dilmar Ferreira no Facebook, mostrando a prepotência de um candidato que não aceita a liberdade de expressão e do pensamento. O fato foi divulgado na última semana porque as prisões dos diretores da SANEAGO ocorreram na semana passada e não tem nada a ver com campanha negativa contra o senhor Carlos Antônio.