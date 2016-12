SSPAP promove leilão de 1.218 veículos

Por Rui Reis

São 234 veículos recuperáveis e 984 avaliados como sucatas. Interessados poderão visitar local até o próximo dia 15

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) realiza, nos dias 15 e 16 de dezembro, leilão para a venda de 1.218 veículos apreendidos por infração de trânsito. Estão disponíveis veículos como caminhão, ônibus, ciclomotor, mobilete, carro, caminhonete, moto e reboque.

Os lotes estão abertos para visita dos interessados até o dia 15 de dezembro, no pátio da MC Leilão (antiga Encol), que fica na Avenida Perimetral Norte, esquina com a GO-080, Setor Goiânia 2, no horário das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Os lances são presenciais e devem ser feitos nos dias 15 e 16 próximos, a partir das 13 horas. Do total, 234 veículos foram selecionados como recuperáveis e outros 984 serão disponibilizados como sucata.

Mais informações pelos telefones (62) 3201-1019 ou 3201-8285 ou nos sites: www.ssp.go.gov.br e www.mcleilao.com.br. (Fonte: Secretaria de Segurança Pública)

FOTOS: SSPAP