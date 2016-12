Emoção e nostalgia marcaram a entrega da restauração da Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente

O local que é o marco do desenvolvimento econômico do município e de sua expansão urbana, iniciados na década de 1940

Uma noite que vai ficar na história e nos corações de todos que participaram da entrega da restauração da Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente, realizada pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, na última quarta-feira, 22. O local que é o marco do desenvolvimento econômico do município e de sua expansão urbana, iniciados na década de 1940, foi restaurado e pronto para receber a população.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito João Gomes, o secretário municipal de Cultura, Augusto César de Almeida, o bisneto do prefeito José Fernandes Valente, Carlos Toledo, os vereadores Maria Geli, Paulo de Lima e Jakson Charles. Também participaram da cerimônia vereadores eleitos para a próxima legislatura, secretários municipais, diretores e familiares de ferroviários que trabalharam na Estação.

João Braz dos Santos que é filho de ferroviário, aproveitou o dia para relembrar parte da sua história e também de Anápolis. Ele a família vieram para a cidade na década de 50 e ver a Estação em que desceram, novamente aberta à população, foi uma emoção indescritível. “Não tenho palavras para expressar minha alegria em poder andar por essa estação e reviver parte da minha história, grande iniciativa da Prefeitura de Anápolis, que restaurou esse prédio”, disse.

Carlos César Toledo é bisneto do prefeito José Fernandes Valente, gestor que trouxe a Estação Ferroviária para Anápolis. Representando a família, ele falou sobre a importância da restauração do prédio histórico para o município. “Mais que um orgulho para nossa família, a restauração da Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente, representa o resgate histórico de Anápolis. No mundo virtual em que vivemos, poder lembrar e vivenciar a história que trouxe o progresso para a nossa cidade, é muito gratificante”, acrescentou.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Augusto César de Almeida, a antiga estação ficou anos escondida e quase esquecida, um prédio antigo, sujo e sem serventia. “No entanto, no final de novembro do ano passado, após mais de dez anos de batalhas e desobediências às determinações judiciais, o respeito pela história da cidade venceu a guerra contra a ignorância e iniciou-se o trabalho de reconstrução e restauração da velha estação, que ali está desde 1935”, falou.

O prefeito João Gomes estava muito emocionado e agradeceu a presença de todos, em especial as famílias dos ferroviários, e até mesmo ex-funcionários da Estação Ferroviária. “É um momento único para nossa cidade, poder reviver a nossa história e contar para os nossos filhos. É indescritível. Sinto-me honrando em poder entregar mais essa obra à população. Espero que o marco do desenvolvimento econômico do nosso município, inspire os anapolinos para continuar investindo em nossa cidade e fazendo o melhor para que Anápolis seja um dos melhores lugares do País para se viver”, finalizou.

A restauração

O trabalho de restauração se tornou possível graças à aprovação de projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura ao Ministério da Justiça e com o qual se obteve recursos no valor de R$ 400 mil, quase completando o orçamento total do serviço que é de R$ 538.878,49. Naquele espaço vai funcionar o Centro Cultural de Preservação da Memória Maestro Sisenando Gonzaga Jaime, que vai abrigar o Museu da Imagem e do Som e o Centro de Memória do Transporte, com ênfase no modal ferroviário.

O Centro Cultural de Preservação da Memória foi criado pela Lei 3.091, de 14 de setembro de 2004, de autoria do então vereador e hoje secretário municipal de Governo, Mozart Soares. Em 2016, o prefeito João Gomes, sancionou a lei n.º 015/2016, que nomeou o Galpão da Estação Ferroviária de “José da Cunha Gonçalves” e o pavilhão administrativo da Estação Ferroviária de “Pavilhão dos Ferroviários”.

Tombada como patrimônio histórico do município, a antiga estação, símbolo do desenvolvimento econômico que chegou a Anápolis pelos trilhos da Estrada de Ferro, na década de 1930, é o espaço ideal para abrigar a memória audiovisual da cidade, afirmam historiadores, que destacam a importância desse resgate cultural para a história de Anápolis.