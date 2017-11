14 % da população brasileira está com CPF suspenso, segundo levantamento da UnitFour

Empresa fornecedora de dados, realiza panorama dos Cadastros de Pessoas Físicas no país conforme sua base

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um registro mantido pela Receita Federal do Brasil no qual todas as pessoas podem se inscrever, uma única vez, independente de idade ou nacionalidade, gerando um número de identificação. Quanto a situação cadastral, existem até cinco tipos de status.

O primeiro deles é Regular, em que não há nenhum conflito. Em Pendente de regularização o contribuinte deixou de entregar alguma declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF). Há também a condição Nula, quando foi constatada fraude na inscrição e o CPF foi anulado. Já na Suspensa o cadastro está incorreto ou incompleto e na Cancelada o registro foi excluído em virtude de decisão administrativa, judicial ou falecimento do contribuinte.

A UnitFour, empresa fornecedora de dados para o mercado, realizou um levantamento em sua base para analisar a situação dos CPFs, e constatou que 85% dos documentos emitidos estão regularizados, enquanto 14% estão suspensos, 1% cancelado, 0,06% pendente de regularização e 0,0041% está nulo. É importante ressaltar que a situação cadastral e a condição fiscal não têm o mesmo significado, ou seja, o tributário pode estar com registro regular mesmo se tiver débitos na Receita Federal.

Apesar do bom cenário, em que a maioria dos documentos encontra-se regular e satisfatória, o panorama atual ainda necessita de reajustes: 1,06% dos números está cancelado ou pendente de regularização, ou seja, sem realizar a declaração obrigatória na Receita Federal.

No comparativo entre os gêneros, avaliando apenas o total de documentos suspensos, é possível constatar que a maioria é de homens (62%), com uma diferença de 24% em relação às mulheres (38%). De acordo com a base de dados da companhia existem, atualmente, 212.785.169 cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) no Brasil.