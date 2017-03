Prefeito envia Projeto de Lei para regularização do Residencial do Trabalhador à Câmara Municipal

Na ocasião, além dos moradores beneficiados, estiveram presentes vários parlamentares e o presidente da Câmara, Amilton Filho

O prefeito Roberto Naves, em solenidade realizada, nesta quinta-feira, 9, no miniauditório da Prefeitura de Anápolis, entregou aos vereadores o Projeto de Lei que regulariza as moradias do Conjunto Residencial do Trabalhador, embargadas, em função de inconformidade com a legislação. Na ocasião, além dos moradores que serão beneficiados com a aprovação do Projeto, estiveram presentes vários parlamentares e o presidente da Câmara, Amilton Filho.

Assinaram o Projeto de Lei, além do prefeito, o procurador geral do município, Antônio Eli de Oliveira e o secretário de Meio Ambiente, Daniel Fortes. O documento será apreciado com celeridade nas comissões temáticas da Câmara Municipal, segundo o presidente, e depois de votação em dois turnos, ficará à disposição para a sanção do executivo.

Depois de sancionado o Projeto de Lei vai beneficiar cerca de 90 famílias, com a entrega das casas que apresentam problemas de regularização, em função de não apresentarem o recuo frontal em conformidade com a legislação. Roberto Naves não tem dúvidas, quanto a aprovação do Projeto de Lei. “A cidade fez uma boa escolha, quando elegeu esses vereadores para a Câmara. Por isso, não teremos qualquer problema na aprovação da matéria”, concluiu.

Satisfação

O projeto do Residencial do Trabalhador, construído na região sul da cidade, foi iniciado em 2014, mas somente nos próximos dias deverá ter solução legal, com a atuação jurídica da nova Prefeitura de Anápolis, permitindo a entrega aos moradores que já, há vários meses, amargam a espera pela entrega dos imóveis.

É o caso, por exemplo, da futura moradora Luciana da Silva Costa que vai ocupar a nova moradia, ao lado do esposo e dos quatro filhos. “Graças a Deus, o prefeito concluiu essa etapa e eu tenho certeza que os vereadores estão com a gente. E eu só tenho a agradecer. Estou pagando aluguel e estou precisando muito da minha casa”, disse.