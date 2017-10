1ª DDP de Formosa e DIH desarticulam organização criminosa de traficantes de drogas

A 1ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Formosa, com o apoio da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), desarticulou uma associação para o tráfico que atuava na cidade, em especial no bairro Nova Formosa. Após investigações, os policiais civis apreenderam uma mala de drogas que seria entregue para distribuição na região. Em seu interior, foram encontrados cinco quilos de substância entorpecente.

O material estava armazenado em uma residência localizada no bairro Jardim das Américas, local onde foram encontrados uma balança de precisão e materiais para embalagem e corte da substância ilícita. Dentre os flagrados, destaca-se J. S. M, o qual já possui condenações por tráfico de drogas. Os capturados foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. As investigações continuam no intuito de prender demais envolvidos no grupo criminoso. O delegado José Antônio Sena elogia o empenho e dedicação dos policiais envolvidos na operação. (Fonte; Polícia Civil)