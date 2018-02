Polícia Civil incinera quase sete toneladas de drogas apreendidas em Goiás

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), incinerou, na manhã desta terça-feira (27), pouco mais de 6,890 quilos de drogas apreendidas em Goiás. A primeira incineração de 2018 contou com o suporte do Grupo Tático 3 (GT3), responsável pela escolta e segurança, e com o apoio da Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), além da participação da Polícia Técnico-Científica.

Segundo o delegado Vinícius Teles, titular da Denarc, a delegacia especializada é responsável por gerir toda droga apreendida pelas forças policiais goianas. Neste caso, as drogas apreendidas e incineradas correspondem a 328 processos judiciais, oriundos de diversas cidades goianas. Em 2017, a Denarc incinerou mais de 30 toneladas de entorpecentes, ação que deve se repetir a cada dois meses, conforme calendário estabelecido. (Fonte: Polícia Civil)