36 produtores rurais da Bacia do João Leite integram Produtor de Água

Emater desenvolve projeto para propriedades participarem do programa da ANA

Com o objetivo de promover práticas sustentáveis de produção, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), desenvolve ações de conservação do solo e preservação de nascentes entre produtores rurais da Bacia do Riberião João Leite. Após homologação concedida pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), 36 desses produtores dos municípios de Ouro Verde e Nerópolis passaram a integrar o programa Produtor de Água, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Segundo o engenheiro agrônomo da Unidade Regional da Emater Rio das Antas, Pedro Américo Carneiro, os produtores que integram o programa Produtor de Água, necessitam de um projeto executado pela Emater como critério básico para a continuidade na iniciativa, após a homologação. “Para serem homologados, os produtores precisam primeiramente apresentar os documentos necessários”, contou o Pedro Américo.

Ainda de acordo com o agrônomo, após a visita nas propriedades rurais, os técnicos contratados por meio da parceria entre a Saneago e Emater, analisarão quais ações de preservação e conservação serão executadas no local. O profissional ressaltou ainda que “para participar do programa, outros critérios serão levados em consideração pela ANA”.

Atuação

De seis técnicos contratados por meio da parceria entre Emater e Saneago, três já iniciaram os trabalhos de análises das propriedades rurais inclusas no programa Produtor de Água. Recentemente, os profissionais foram chamados para desenvolver ações na área de preservação de nascentes e conservação do solo na região de Anápolis.

Tais ações também visam o desenvolvimento produtivo e social do produtor rural, analisando a propriedade como um todo.

Produtor de Água

A iniciativa tem como objetivo promover a prática de preservação e conservação do solo por meio da redução de processos como erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. O programa Produtor de Água tem adesão gratuita e prevê ações como construção de terraços, bacias de infiltração, readequação de estradas vicinais e reflorestamento de áreas de proteção permanente e reserva legal.