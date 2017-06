Emissoras de rádio em Goiás migram de AM para FM

O governador Marconi Perillo abriu as portas do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, para celebrar a migração para FM (Frequência Modulada) de 14 rádios AM (Modulação em Amplitude) de Goiás, ato que, na opinião geral, expressada na solenidade, representa a valorização das emissoras goianas e dos profissionais que nelas atuam. Na ocasião o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, assinou portaria que autoriza a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a desligar o sinal analógico de televisão em Goiânia e outros 28 municípios. Prestigiaram da solenidade representantes de 87 emissoras de rádios do Estado.

Em reconhecimento pelos serviços prestados ao Estado, o ministro Kassab foi homenageado por Marconi Perillo com a Ordem do Mérito Anhanguera. “Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a homenagem que recebi. Eu quero continuar honrando nossos laços de amizade, nossa parceria política e nossa estima pelo Estado de Goiás”, frisou o homenageado.

Migração para FM

“Sintetizo essa cerimônia em uma palavra: modernização. Modernizar para melhor informar. Esse é o sentido da migração”, resumiu Marconi ao explicar que “das 1.781 rádios AM brasileiras, 1,5 mil solicitaram a migração para FM”. Nessa primeira etapa “900 emissoras poderão fazer a transição. As outras deverão aguardar a conclusão da digitalização das televisões”. Em Goiás, 51 rádios apresentaram interesse em fazer a mudança de faixa. O setor de radiodifusão gera “mais de 750 mil empregos diretos e indiretos” em Goiás.

O quarto mutirão de assinaturas para migração, realizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, envolve 14 emissoras goianas e duas do Tocantins. “O senhor, governador Marconi, teve uma participação muito importante para esse momento que vivemos hoje em Goiás com sua habilidade política e com a sua liderança em prol da radiodifusão, da melhoria da qualidade da imagem, da televisão e do sinal de internet”, ressaltou Gilberto Kassab.

A mudança é uma reivindicação das emissoras AM de todo o País que sofrem com a perda de qualidade do sinal, de audiência e faturamento. Ao migrar a operação para a faixa FM as rádios também podem ser sintonizadas em dispositivos móveis como tablets e smartphones.

Sinal digital

Conhecido tecnicamente como switch off, o desligamento do sinal analógico em Goiânia e mais 28 municípios libera a faixa de frequência de 700 MHz para a expansão da internet 4G e a melhoria da qualidade dos serviços de transmissão. “Estamos aqui para comemorar também o desligamento do sinal analógico de televisão que termina no dia 21 de junho. O sinal digital da televisão permite a expansão da internet 4G e a melhora da qualidade do rádio”, completou Marconi.

Segundo pesquisa do Ibope, 89% dos domicílios estão preparados para receber o sinal digital em Goiânia e nas 28 cidades selecionadas para o desligamento do sinal analógico. A projeção é de que esse índice atinja 90% nos próximos dias. O prazo para que as televisões migrem para o sinal digital em Goiás termina em 21 de junho. Beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único do governo federal receberam 339 mil kits de conversor e antena para recepção do sinal digital.

Cidades goianas com sinal digital

Goiânia, Abadia de Goiás, Abadiânia, Aparecida de Goiânia, Alexânia, Anápolis, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Rádios de Goiás e do Tocantins que vão migrar para FM

– Rádio Eldorado de Mineiros Ltda – Mineiros (GO)

– Rádio Goiatuba Ltda – Goiatuba (GO)

– Fundação Padre Pelágio – Ipameri (GO)

– Rádio Tropical Ltda – Porangatu (GO)

– Rádio Imprensa de Anápolis – Anápolis (GO)

– Fundação Nossa Senhora Aparecida – Anápolis (GO)

– Fundação Dom Juvenal Roriz – Caiapônia (GO)

– Fundação Frei João Batista Vogel – Catalão (GO)

– Rádio Sociedade de Ceres Ltda – Ceres (GO)

– Empresa Formosense de Radiodifusão Ltda – Formosa (GO)

– Rádio Princesa do Sul Ltda – Goiatuba (GO)

– Rádio Jornal de Inhumas Ltda – Inhumas (GO)

– Rádio Alvorada de Rialma Ltda – Rialma (GO)

– Rádio Manchester de Anápolis – Anápolis (GO)

– Sociedade de Radiodifusão Guaraí Ltda – Guaraí (TO)

– Fundação João Paulo II – Palmas (TO)

