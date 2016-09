A beleza do Iraque ganha as redes sociais

Quando se fala no Iraque logo vem ao pensamento um país em guerra, das bombas e do terror ou então terra de Saddam Hussein. Mas existe um outro lado daquele país que quase não é divulgado para o mundo. Além de seus monumentos históricos, parte deles patrimônio da Humanidade, por isso mesmo é um bom local para o turismo cultural, existem outras belezas encantadoras, como a beleza feminina que agora elegeu bela Shaima Qassim, que venceu o miss iraquiana, ganhando o mundo através das redes sociais.

Shaima Qassim, nascida na cidade iraquiana de Kirkuk. recebeu o título da “Rainha de beleza do Iraque” no último dia 19 de dezembro. Um boato chegou a ser divulgado pela Internet dando conta de que membros do Estado Islâmico teria divulgado nota com ameaças de que ela teria que se transformar em escrava sexual daqueles extremistas, caso contrário seria morta. Essa ameaça não foi confirmada.

Enquanto segue os rumores das ameaças dos extremistas a nova miss beleza do Iraque continua ganhando fama nas redes sociais em todo o mundo.