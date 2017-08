A clínica é uma das maiores redes de Implantes Dentários do Brasil

Acaba de chegar em Anápolis a primeira franquia ORAL SIN Implantes. O empresário e odontólogo Leonardo Lara recebe convidados para um coquetel, no dia 14 de agosto (segunda-feira), a partir das 19 horas, para conhecer o espaço e brindar a inauguração da clínica.

O espaço moderno e bem decorado foi todo planejado para oferecer conforto e bem-estar aos pacientes que poderão curtir o espaço, durante a inauguração, ao som da banda SOS Solta o Som.

A ORAL SIN® Implantes é uma das maiores redes de Implantes Dentários do Brasil. Fundada em 2004, tem sua sede em Londrina/PR, e conta hoje com unidades estrategicamente instaladas na maioria dos estados do território nacional. Goiânia tem uma unidade no Setor Oeste.

A rede possui um corpo clínico formado por mestres, doutores e professores especializados em implantodontia, preparados para oferecer um tratamento de alto padrão e ao alcance de todos. Em 2014, a Rede Oral Sin se consolidou como a N° 1 em Implantes Dentários no Brasil.

—



SERVIÇO:

Coquetel de Inauguração da Clínica ORAL SIN

Endereço: Av. São Francisco – Anápolis

Dia: 14 de agosto, Segunda-feira

HORÁRIO: 19h