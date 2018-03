A corrupção de Brasília já passa por Anápolis

A revista Veja está circulando em São Paulo e chega a Anápolis neste domingo (4) com uma bomba, já que traz em matéria de capa uma denúncia envolvendo o deputado federal Jovair Arantes (PTB) e o Ministério do Trabalho, a mesma pasta que vem sendo disputada por aquele partido comandado pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Mas, o que a trama tem a ver com Anápolis?

Na capa da revista Veja, aparecem os cheques do pagamento das propinas e os referidos cheques são de uma conta do Banco Sicoob, agência de Anápolis. Segundo a reportagem, os pagamentos das propinas foram feitas por uma empresa do transporte de veículos novos e que precisava criar um sindicato. O registro do mesmo estava sendo dificultado pelo Ministério do Trabalho, até que uma lobista juntou uma turma de corruptos daquele ministério e cobrou valores que seriam divididos por alguns servidores públicos e políticos, sendo que na ponta estava o deputado federal Jovair Arantes, presidente do PTB de Goiás.

O caso deve produzir variantes que podem dificultar a vida do deputado goiano, além de sérias consequências já que o Ministério Público Federal vai abrir inquérito para investigar outros casos de corrupção envolvendo parlamentares goianos e aquele ministério. Sabe-se que um dos partidos envolvidos nesse caso de corrupção denunciado pela revista Veja é o Solidariedade.