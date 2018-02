A decretação do Estado de Sítio e o fim das eleições de 2018

O que está por trás da intervenção no Rio (Parte VI)

Mesmo que prendam o Lula e mesmo que ele se torne inelegível pelo TSE, as pesquisas apontam que ele pode levar para o segundo turno o candidato que indicar. Desta maneira, está cada vez mais claro que tudo que as petroleiras não querem pode acontecer: a eleição de um presidente que possa promover um “Referendum Revogatório” e anular tudo o que as multinacionais do petróleo já conquistaram até agora no Brasil.

Neste caso só resta uma alternativa para impedir que tudo volte como antes e que o truste do petróleo perca tudo o que fez até agora para deixar o Brasil na condição de colônia perante os seus interesses. Seria o fim das eleições de 2018 ou então a sua prorrogação. Para que isso aconteça só será necessário a decretação do Estado de Sítio por parte do Governo Federal.

Como pode ser decretado o Estado de Sítio no Brasil: De acordo com a Constituição Federal, durante a vigência do Estado de Sítio, o Poder Executivo passa a concentrar os poderes do Legislativo e do Judiciário, os quais continuarão funcionando, mas sempre prevalecendo os interesses do Governo. E quando isso pode acontecer? Entre outras poucas condições, o mais importante é no Estado de Guerra. Com a declaração de guerra contra qualquer outro país, o Estado de Sítio perdura enquanto houver guerra declarada. E as condições para decretar uma guerra contra a Venezuela estão em andamento e só não vê quem não quer enxergar.

A Colômbia, obedecendo ordem dos Estados Unidos, está propondo a formação de uma frente de países do Continente Sul Americano para invadir e depor o governo de Maduro, da Venezuela. Os custos desta invasão serão bancados pelas multinacionais do petróleo. Neste caso uma fábula de recursos em dólares vai jorrar para esses países que formarão a frente da invasão.

Sabe-se que a Venezuela está preparada para fazer um longo combate e para isso já distribuiu armas para 50 mil cidadãos, além de dar munições para as suas forças armadas. Neste final de semana as forças armadas da Venezuela farão uma demonstração em todas as suas fronteiras, contando inclusive com milhares de civis que se apresentaram para ajudar. A grande parte da batalha será na selva e em condições inóspitas. Essa semana chegaram na Colômbia algumas centenas de blindados, caminhões, suprimentos, e tudo que uma guerra prolongada precisa. Esse material bélico foi enviado pelo governo dos Estados Unidos. O Exército brasileiro recebeu há um mês cerca de 30 blindados, sob o manto de colaboração.

As intervenções na segurança pública nos estados, serão efetivadas para que o Governo Federal detenha todas as informações e, para isso, precisa de mandados coletivos de busca e apreensão. A intervenção no Rio foi apenas a primeira e para ganhar, como vem ganhando, a opinião pública. Os próximos passos seriam a intervenção em todos os estados da região norte do Brasil, o que pode acontecer nos próximos meses. Tudo vai obedecer a um cronograma pré-fixado para início no começo do segundo semestre e a tempo para adiar as eleições. Como a guerra contra a Venezuela poderá perdurar por vários meses ou anos, as eleições poderão ser suspensas ou adiadas para 2020, prorrogando os mandatos de todos os detentores de cargos eletivos até aquele ano. No Estado de Sítio sob o manto de uma guerra declarada, tudo isso será feito pelo Governo Federal através de decreto e sem interferência dos demais poderes.

O palco está sendo armado e pouca gente já se deu conta de que essa possibilidade está em andamento. É claro, e como afirmamos antes, esse é o resultado de uma análise e, por isso mesmo pode ser que não se concretize, mas os fatos estão cada vez mais claros e as evidências são cada vez mais visíveis. De qualquer maneira essa análise serve apenas como um alerta porque por trás da intervenção no Rio muita coisa pode estar acontecendo e só o tempo mostrará a verdade. Mais informações a qualquer momento já que estamos em permanente contato com jornalistas correspondentes na Venezuela de centenas de jornais e a cada dia chegam mais e mais profissionais da imprensa internacional naquele país que já está em franco preparativo para enfrentar os invasores.