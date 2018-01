A grande imprensa nunca deu trégua para Lula

O Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) entregou uma cópia do recorte do jornal O Estado de S. Paulo datada de 1982, portanto há quase 40 anos onde o jornal denunciava a existência de uma casa em Guarujá, de propriedade do Lula, que na época era candidato ao governo de São Paulo. Na época Lula afirmou que renunciaria à sua candidatura se o jornal provasse a existência da referida casa. Até hoje a denúncia não foi provada pelo jornal. Agora a grande mídia inventou um tríplex, como sendo do Lula, só que o ex-presidente nem a chave do apartamento nunca teve. Nem chave , nem posse e nem documento. Mesmo assim Lula foi condenado pelo tribunal de inquisição de Porto Alegre.