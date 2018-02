A intervenção federal no Rio de Janeiro faz parte do golpe continuado

O que está por trás da intervenção no Rio (Parte V)

Ao decretar a intervenção federal no Rio, o Governo abriu mão das reformas prometidas. Ele afirmou que se precisar suspende a intervenção. Ele estava blefando ao afirmar isso ou então ele está brincando de fazer intervenção. Na verdade, o presidente abriu mão das reformas para poder cumprir o calendário do golpe. Pelo script ele vai decretar mais intervenções federais no setor de segurança pública. O objetivo não é promover a segurança para os cidadãos, mas tudo indica para ter o monopólio absoluto da informação nesse setor. Se o desenho seguir a sua planta inicial, os próximos estados a receberem intervenção federal são: Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. Por que esses estados estariam no desenho do script?

Passo a escrever agora sob a ótica das evidências, ou seja, não tenho como provar nada. Se o juiz Sérgio Moro condenou Lula sob a ótica das evidências, por que não posso fazer uso dessa premissa para tirar as minhas próprias conclusões. Por ser uma análise em evidências, qualquer comentário aqui, tem que ser baseado na ótica da suposição. Toda e qualquer investigação começa sempre com as evidências, mas nem todas elas terminam em provas documentais. Por isso não tenho que explicar nada, caso as evidências não sejam transformadas em fatos reais.

Os analistas sérios sempre disseram que o golpe jurídico, parlamentar midiático tem um roteiro produzido no exterior e financiado pelos interesses internacionais no petróleo do Pré-Sal e no petróleo venezuelano, que por acaso já está todo ele nas mãos das multinacionais. O roteiro previa a derrubada da Dilma Rousseff do Governo, a aprovação de uma agenda neoliberal e a entrega do Pré-Sal para as petroleiras do tipo Shel e Chevron. Tudo isso já foram conquistados. Falta agora impedir a volta do Lula, caso praticamente sacramentado, mas Lula é como formiga: você tapa um buraco aqui, ela surge em outro local.

O Exército brasileira já se posiciona em toda parte do Brasil.

É fato que o Brasil já foi conquistado definitivamente pelas petroleiras do mundo e em poucos meses, os brasileiros já perderam 20% de nosso petróleo, conforme anúncio do próprio Governo. Agora, o Brasil, através de sua “ponte para o futuro”, de Michel Temer e do gatinho angorá, vai levar os interesses das petroleiras para a Venezuela, onde o governo e as forças armadas daquele país, resistem entregar seu petróleo de graça para o truste das seis irmãs petrolíferas. Dissemos acima que essas petroleiras cartelizadas já extraem o petróleo venezuelano há décadas, só que o então presidente Hugo Chávez aumentou os impostos para a extração do petróleo em até 50%, reduzindo os lucros do cartel e por isso as seis irmãs do truste do petróleo querem derrubar o governo de Maduro e nomear um governo que seja do tipo Michel Temer, para entregar as riquezas de graça para essa gente que suga milhões de pessoas com o seu jogo de interesses bilionários. (Continua no próximo post)