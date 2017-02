A morte vem por encomenda

Quem sãos as vítimas? Normalmente apenas o primeiro nome é informado. Motivo? Nem a polícia sabe. Os familiares preferem as lágrimas do que buscar os assassinos. Impera o silêncio para evitar ser a próxima vítima. A maioria absoluta das vítimas é jovem entre 18 e 30 anos. Eles estão na idade do trabalho; da busca pela sobrevivência, mas os obstáculos e as dificuldades desviam muitos deles para caminhos desconhecidos. Preferem a aventura ao trabalho honesto e sadio.

Existem as vítimas acidentais, aquelas que estão no lugar errado e no horário errado ou então mortos por engano. No entanto, a maioria das vítimas tem medo de morrer a qualquer momento porque o aviso veio antes da bala mortal. Poucos são aqueles que matam por motivo sólido. A maioria das mortes vem por encomenda. Recebem ameaças, mas preferem o risco do que avisar a polícia. Ao receber o aviso, recebem também a ameaça de que se denunciar, morre mais de pressa.

Ontem foi no Frei Eustáquio ou no Filostro, hoje, no Recanto do Sol e amanhã onde será? As estatísticas do governo nem sempre retratam os números exatos com se reduzir os números adiantasse alguma coisa. A verdade é que mortos estão sendo velados e sepultados, enquanto as lágrimas dos pais, das esposas e dos filhos órfãos vão sendo enxugadas por amigos sinceros ou por alguém que deseja a paz.

As últimas vítimas das estatísticas frias foram alvejadas no Recanto do Sol e são eles Weldeer que está fora de perigo de morte, enquanto os familiares do fein (de óculos) estão velando seu corpo frio e inerte e as lágrimas são derramadas nas faces dos anônimos.

Inscrição para um portão de cemitério

Mario Quintana

Na mesma pedra se encontram, Conforme o povo traduz, Quando se nasce – uma estrela, Quando se morre – uma cruz. Mas quantos que aqui repousam Hão de emendar-nos assim: “Ponham-me a cruz no princípio… E a luz da estrela no fim!”