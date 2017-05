A Prefeitura de Anápolis está inerte e a cidade ficando cada vez mais “feia”

A Prefeitura de Anápolis está tão inerte que a metade das poucas notícias divulgadas pelo setor de comunicação refere-se às ações da CMTT. Em outras palavras, a Prefeitura está alimentado seu noticiário com ações de uma entidade ligada ao Município e que não tem nada a ver com o trabalho do Gestor da cidade. Dizem até que a cidade não tem mais prefeito, mas sim um gestor biônico, que não conhece as duas principais avenidas da cidade porque é um alienígena, vindo das bandas de Palmas.

A sede da prefeitura mais parece uma repartição sem serventia do que o centro das decisões de uma cidade com quase meio milhão de habitantes. O prefeito vive em reunião. O prefeito recebe as pessoas para jogar conversa fora enquanto o gestor fica em um canto da sala prestando a atenção nas conversas, como se fosse um fiscal. Esse gestor biônico estaria fiscalizando o quê e a mando de quem? Um joga conversa fora o outro fiscaliza os diálogos, enquanto isso a feiura da cidade chega à imprensa de São Paulo para vergonha do povo anapolino.