Abertas inscrições para o GO Bike em Anápolis

A TV Anhanguera, em parceria com o Detran-GO, realizará no próximo domingo, dia 17, o GO Bike 2017 – Anápolis, um passeio ciclístico para toda família. O evento promove a integração familiar, preza pela saúde e o bem-estar dos participantes, pois não é uma competição.

A iniciativa tem como intenção reforçar a importância da atividade física, bem como os benefícios do uso da bicicleta para preservação do meio ambiente e contribuição para um trânsito melhor, além de conscientizar sobre o uso de equipamentos de segurança e o respeito aos ciclistas. Nesse ano, o evento abre as comemorações da Semana Nacional de Trânsito em Goiás.

A largada será na UniEvangélica, o percurso ainda está sendo definido, mas passará pelas principais vias de alguns bairros de Anápolis, com chegada ao mesmo ponto de partida.

As inscrições serão abertas no dia primeiro de setembro, com término no dia 14, ou a qualquer momento quando atingir o limite de vagas. Cada participante que se inscrever receberá um kit com mochila e camiseta, e na chegada ganharão uma medalha de participação, além de sorteio de brindes, como bicicleta. Mais informações no site globoesporte.com/go.

CRONOGRAMA