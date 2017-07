Aberto Edital de seleção para custeio de projetos com finalidade social em Anápolis

O juiz Mateus Milhomem de Sousa, do 1º Juizado Especial Criminal de Anápolis, abriu edital de seleção para custeio de projetos que tenham finalidade social e sem fins lucrativos, nas áreas de assistência social, educação, cultura, esportes, saúde e segurança pública do Município de Anápolis. Os recursos, totalizando R$ 200 mil, são provenientes de prestações pecuniárias depositadas em conta vinculada ao Juizado e qualquer Instituição Pública ou Privada pode concorrer.

A instituição interessada deverá preencher o Formulário de Inscrição e o Termo de Responsabilidade, informando que não se encontra em mora ou em débito com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública. O valor de cada projeto não poderá ser superior a 40 salários mínimos (R$ 37.480,00).

O projeto deverá ser protocolizado no balcão do Juizado Especial Criminal de Anápolis, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 1211, 4º andar, no Centro da cidade, das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. As inscrições vão do dia 1º ao 31 de setembro. No ato do protocolo, deverão ser entregues todos documentos exigidos no Edital. Confira o Edital. (Texto: Gustavo Paiva – Centro de Comunicação Social do TJGO)