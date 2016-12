Abuso de autoridade: Senador Roberto Requião quer projeto votado nesta terça-feira (6)

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) relator do projeto que proíbe qualquer tipo de abuso por parte de qualquer tipo de autoridade, trabalha para incluir na pauta de votação desta terça-feira (6) o referido projeto que foi motivo de grande reação por parte da chamada força tarefa da Operação Lava Jato e culminou com a grande manifestação pública deste domingo (4) em mais de 200 cidades do Brasil.

O projeto já foi votado na Câmara dos Deputados e agora está sendo discutido no Senado, aonde os senadores encontram-se divididos entre votar o referido projeto agora neste mês de dezembro, portanto antes do recesso parlamentar que inicia no final da próxima semana e ou deixar para ser votado no próximo ano. Se depender do relator, o projeto deverá ir ao plenário de imediato, mas depende do presidente Renan Calheiro, que foi um dos alvos dos manifestantes do último final de semana.

Depois de amplamente discutido na semana passada em reunião que contou com a participação do juiz Sérgio Moro e do ministro Gilmar Mendes do STF, o relator sintetizou os artigos que falam da punição de abuso por parte de autoridades, sejam elas de qualquer instituição e de todas as esferas do poder em todo o Brasil. Requião quer acabar com a frase usualmente colocada em prática por várias autoridades tais como “você sabe com que está falando”? O senador quer acabar com qualquer diferença entre o homem do povo e qualquer tipo de autoridade, seja ela militar, civil e pessoas comum. “todos são iguais perante a Lei”, conclui o senador paranaense e relator da matéria.