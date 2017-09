Ação da Decon flagra comércio ilegal de gás de cozinha em Goiânia

Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon), coordenados pelo delegado Rodrigo do Carmo Godinho, prenderam, no dia 11 de setembro, o comerciante Flúvio Rangel Lopes de Castro, de 45 anos, suspeito de encher botijões de gás de cozinha de maneira irregular e comercializá-los no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

De acordo com as investigações, ele mantinha um depósito nos fundos de casa e confessou à polícia que retirava o gás que sobrava de recipientes usados e colocava em outros até encher. Segundo o delegado, todo processo era feito de maneira amadora, o que colocava em risco a segurança dos consumidores. “Ele controlava o peso através de uma balança, sem qualquer tipo de controle ou autorização dos órgãos fiscalizadores”, disse Godinho.

A polícia chegou até ele após denúncias. Ao ser preso, disse que teve uma distribuidora de gás por oito anos, mas que devido à crise econômica, teve que fechar o comércio e, há nove meses, armazenava e revendia os produtos em sua própria casa. A ação foi realizada em parceria com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), que efetivou procedimento administrativo e realizou a apreensão dos botijões de gás existentes no local. (Fonte: Polícia Civil)