Ação e reação ou o carma coletivo

Todo efeito tem sua causa e toda causa tem sua razão de ser. O Brasil, neste momento passa por uma ação de reação, uma espécie de queima de etapa, preparando a Nação para um nova fase de sua longa história de luta pela justiça social. A luta de Tiradentes, contra a coroa, não foi em vão, mas ainda pouco assimilada por uma boa parte da sociedade. Outras lutas virão ao longa de sua história, até conquistarmos um novo ciclo de amor, justiça e bondade nos corações dos brasileiros. O egoísmo é tido com a pior chaga da Humanidade e o Brasil não está imune aos graves efeitos daqueles que são guiados pelo egoísmo, por isso a luta interminável contra a ganância dos homens que roubam e promovem todo tipo de corrupção em busca do tesouro que sempre foi passageiro.

Grande parte daqueles que usurpam recursos públicos que seriam destinados à saúde e educação de nossas crianças e jovens, vai pagar caro pelas suas ações nefastas. O egoísmo gera a ganância sem fim e com ela surgem ações negativas que um dia provocarão reações coletivas. O momento é doloroso para todos, mas necessário para reduzir um pouco da ganância dos homens. Temos que lutar muito para que os efeitos deste carma coletivo sejam menos doloridos e suportados por todos nós que de uma maneira ou de outra fazemos parte deste sofrimento coletivo, mas necessário para a purificação de nossas Nação.

Quem mais sofre neste momento são os velhos doentes e crianças desnutridas, muitos não suportarão a falta de atendimento à saúde e, principalmente a falta de medicamentos que já está ocorrendo em quase todas as repartições públicas, tanto dos estados, dos municípios e principalmente junto aos órgãos federais. Esse é o preço que temos que pagar para iniciarmos uma nova fase de gestores públicos, capazes de trabalhar com espírito público, reduzindo bastante os índices de desvio de recursos destinados ao fomento do bem estar da população e para uma melhor condição de vida de nosso povo. Que as lições de hoje possam se transformar em exemplos para as futuras gerações. (Dilmar Ferreira)