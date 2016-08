Agência suspende Sibutramina e Omeprazol da Aché

Medicamentos para obesidade e acidez no estômago estavam sendo fabricados em desacordo com aprovado pela Anvisa.

O medicamento Biomag (cloridrato de sibutramina monoidratado) e seu genérico, o Cloridrato de Sibutramina, de 10 mg e 20 mg, fabricados pela empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, foram suspensos nesta quinta-feira (4/8) pela Anvisa.

Os medicamentos, utilizados no tratamento de obesidade, estavam sendo fabricados com um princípio ativo fornecido por um fabricante diferente do aprovado pela Agência.

A Agência também suspendeu o medicamento Gastrium (omeprazol), 10 e 20 mg, fabricado pelo mesmo laboratório. Uma auditoria identificou que o Gastrium, indicado para acidez no estômago, era fabricado com formulação distinta da aprovada pela Anvisa.

A determinação está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (4). De acordo com a resolução, a empresa deverá recolher todo o estoque dos medicamentos existente no mercado.