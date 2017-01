Agressor de mulher é preso em flagrante em Caiapônia

Equipe da Delegacia de Polícia Civil de Caiapônia prendeu em flagrante, nessa terça-feira (10, Osvaldo Donizete Machado, de 62 anos, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados contra sua então companheira. Além de ameaçar a vítima de morte, o autor cortou várias vezes o braço da mulher utilizando-se de uma garrafa de vidro quebrada, além de espancá-la com um cabo de vassoura, deixando vários hematomas e luxações pelo corpo da vítima.

Diante desse contexto, a equipe da Polícia Civil empreendeu diligências no sentido de localizar o agressor, sendo esse encontrado dirigindo seu veículo pelo centro da cidade, oportunidade em que foi abordado e preso. Considerando a gravidade do caso, o delegado titular, Marlon Souza Luz, não arbitrou fiança e representou pela prisão preventiva, determinando o recolhimento do suspeito à Cadeia Pública da comarca. (Fonte: Polícia Civil)