Alexandre Frota, um canalha!

O ator Alexandre Frota, que já foi da Globo e depois de estrelar vários filmes pornôs gravou um vídeo essa semana direto do Museu de Arte Moderna de São Paulo, criticando a exposição onde aparece um homem “nu” em pose artística na presença do público inclusive com crianças. A presença de criança é questionável, mas se na presença dos pais, ninguém tem nada a ver com o problema. A arte é para ser vista e admirada com o olhar da arte em si. Agora, não seria o ator pornográfico, Alexandre Frota a pessoa indicada para fazer qualquer crítica ou censura sobre a exposição que ocorre no Museu de Arte Moderna de São Paulo.

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=isch&source=hp&biw=1360&bih=613&q=Alexandre+Frota+nu&oq=Alexandre+Frota+nu&gs_l=img.12…1798.7901.0.9898.20.17.0.0.0.0.513.2633.2-7j1j0j1.9.0.dummy_maps_web_fallback…0…1.1.64.img..11.4.1356.0..0j35i39k1.0.nWp8a4m9R34

Quem quiser saber mais sobre o passado de Alexandre Frota, basta acessar o Google imagem e qualquer menor vai poder ver centenas de fotos de Alexandre Frota totalmente nu e em cenas próprias de filmes pornôs e totalmente inadequada para qualquer pessoa de bem, que não precisa ser necessariamente menor de idade. Pois bem, esse canalha está apresentando um vídeo na Internet, passando como moralista de primeira hora, como se fosse uma pessoa que tivesse o mínimo de condições morais para criticar uma cena de nudez artística apresentada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, local com acesso para pessoas que gostam desse tipo de arte. Será que esse Alexandre Frota não consegue ver suas cenas ridículas pela Internet? Canalha, Canalha, Canalha!