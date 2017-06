Alunos conhecem projeto bem sucedido que nasceu na incubadora da UEG

Alunos da Universidade Estadual de Goiás, professores e bolsistas do Programa de Incubadoras (PROIN.UEG) visitaram a sede da Brasil Vital, empresa instalada na zona rural de Anápolis. A Brasil Vital foi incubada pelo PROIN em 2013. Ela está deixando o programa, com todos os processos desenvolvidos e já comercializando seus produtos para todo o país.

A empresa cultiva e processa uma microalga chamada Spirulina. Pesquisas mostram que a alga tem capacidade preventiva, torna o organismo mais resistente ao estresse e evita carências nutricionais, estimulando as defesas do corpo. O agrônomo francês Thierry Conroi encontrou em Goiás as condições ideais para o cultivo da alga. “Ela precisa de sol e tempo seco para crescer”, enfatiza.

Usando como base a microalga, a Brasil Vital produz shakes saudáveis, máscaras para pele e outros cosméticos inovadores. A empresa é reconhecida como uma das mais experientes e capacitadas na produção e transformação de Spirulina no Brasil.

A ideia do PROIN.UEG com a visita é trocar experiências sobre todo o processo de desenvolvimento durante a incubação, contribuindo com os alunos que ainda estão na universidade e vislumbram possibilidades de negócio.