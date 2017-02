Anápolis apresenta redução de 80% nos casos de dengue em relação a janeiro de 2016

Em quatro semanas de força-tarefa foram visitados mais de 208 mil imóveis para eliminar os focos do mosquito

Promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a campanha “Sai Zika! Chega de dengue” realiza uma grande força-tarefa contando com multiplicadores como a sociedade civil e organizada, igrejas, entidades e ONGs. E os primeiros resultados já foram obtidos, neste primeiro mês houve uma redução de mais de 80% dos casos notificados em relação a janeiro de 2016.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, em janeiro de 2016 foram notificados 1.675 casos de dengue, já em janeiro de 2017, foram registrados apenas 327 casos, redução de 80.48% ou uma média de 55.83 casos por dia em janeiro de 2016 para 9.5 casos por dia em 2017.

Em quatro semanas de força-tarefa foram visitados mais de 208 mil imóveis para eliminar os focos do mosquito. Destes, em 455 foram encontrados focos, que correspondem a 0,26% do total. A taxa está abaixo do 1% estipulado como crítico pelo Ministério da Saúde, o que mostra que a cidade está abaixo desse percentual, o que representa um resultado positivo.

A meta da administração municipal é visitar todo o município, principalmente, nos meses considerados mais críticos com períodos chuvosos. Já, durante a estiagem, a Prefeitura vai até os bairros com maior número de casos para conscientizar a população. Ou seja, informar que ela é responsável pela vedação adequada da caixa d’água, e pela limpeza desta e do quintal, colocação do lixo ou de qualquer recipiente que acumule água em local correto, higiene das vasilhas dos animais e evitar jogar lixo nas ruas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Luzia Cordeiro, os dados são positivos, no entanto é preciso reduzir ainda mais e isso só é possível com a colaboração de toda à população. “Se cada pessoa tirar apenas dez minutos por dia para olhar a vizinhança, sua casa, o local de trabalho e eliminar a água parada, diminuiremos bastante os casos de dengue”, completou.