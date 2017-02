Anápolis e seus cadáveres da semana. Quando tudo isso vai acabar?

Foi uma semana de superlotação no IML de Anápolis. Antes mesmo de secarem as lágrimas dos familiares de um morto, outras famílias velavam corpos de seus entes queridos. O povo anapolino nunca antes viveu dias de terror como no último final de semana e início desta. A violência não obedece horários rígidos e a todo momento é hora de tombar um corpo nas calçadas e nas ruas de Anápolis. Aquela cidade pacata de tempos atrás não existe mais. Anápolis já disputa com as cidades do entorno do Distrito Federal e já começa a passar Aparecida de Goiânia para trás. Só perde em números de corpos estendidos ao chão para a capital que tem o triplo de habitantes.

A semana passada foi marcada com o assassinato de um jovem trabalhador de uma garagem de veículo na Avenida Brasil Norte. A Câmara de segurança do estabelecimento mostrou o assassino chegando de mancinho, mirou a vítima e disparou os tiros mortais e saiu devagar, arrumando a arma na parte traseira de sua roupa. No chão, um jovem perdendo sangue. Socorrido, morreu no Hospital. Era o primeiro cadáver de uma lista que parece não terminar nunca. De sexta-feira para sábado (4), três pessoas desapareceram de suas residências e logo no período da tarde e no domingo, os cadáveres foram sendo recolhidos pelo IML e a Polícia, sem ação, decidiu encomendar uma missa em Goiânia. Um padre italiano foi chamado para rezar.

Domingo pela manhã, o filho de um comerciante foi alvejado por ladrões que invadiram sua casa para roubar. Para trás ficou um corpo estendido. Socorrido, não suportou o tiro na nuca e faleceu. Os familiares entraram em pânico e as lágrimas rolaram no velório do jovem de 27 anos que deixou saudades quem o conhecia. Seus pais não se cansam de enxugar as lágrimas que derramam o tempo todo. Os ladrões levaram bens materiais, mas não contentaram e levaram com eles a vida de um jovem que teria pela frente um futuro promissor.

A segunda-feira (6) não poderia terminar sem mais sangue. Um comerciante da Jaiara foi alvejado mortalmente por ladrões. Queriam dinheiro, mas não contentaram em levar só que buscavam, tinha que deixar para trás o rastro de sangue para enlutar os familiares. A vida não vale nada para essa gente que não sabe o que é a dor de uma família ao enterrar seus entes queridos. Parece que estamos em guerra. Uma guerra sem ideologia e sem motivo, a não ser a ganância e tirar de quem trabalha o pão de cada dia.

É madrugada de quarta-feira (8/2) e quando já estava concluindo a redação deste artigo, o telefone avisa que mais uma vítima acaba de tombar em uma rua do Bairro João Luiz de Oliveira, nas proximidades do quartel da PM. Ainda não sei quem é a vítima e porque foi morto com um tiro na cabeça. Chega a foto e lá está um corpo estirado ao chão e o sangue a correr de sua cabeça. Por que tanta violência? Pergunto para mim mesmo, mas sempre em vão porque a resposta está por todo lado, mas nenhuma resposta seria tão correta do que a frase dita pelo saudoso educador Darcy Ribeiro: “Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”. (1982).

Até que escolas foram construídas, mas a educação continua em segundo plano para os governantes. Hoje, falta dinheiro para a educação das crianças e os poucos presídios estão superlotados e não existe recursos para a construção de novos. Já foi o tempo em que a população estava nas ruas e os marginais nos presídios. Hoje, estamos presos em nossas casas e as ruas dominada pelos assassinos. Enquanto não se faz nada, os familiares vão continuar enterrando seus mortos e outros enxugando as lágrimas. (Dilmar Ferreira)