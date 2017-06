Anápolis passa a contar com mais uma unidade do colégio da Polícia Militar de Goiás

O município de Anápolis ganha mais uma unidade do Colégio da Polícia Militar, totalizando três unidades. O primeiro a ser instalado foi o Colégio da Polícia Militar Dr. Cezar Toledo, seguido pela Polivalente Gabriel Issa e, agora, o CPMG Arlindo Costa. Para o comandante de Ensino da Polícia Militar, coronel Anésio Barbosa da Cruz Júnior, a instalação da nova unidade atende aos anseios da população anapolina, que tem um grau de confiança no modelo de ensino aplicado pela Polícia Militar.

Esse é o pensamento da educadora Josanea Alves, que acompanhou a solenidade de instalação do CPMG Arlindo Costa. Para ela, a chegada do novo colégio é de grande valia para a educação e para o futuro dos alunos, já que o nível empregado na educação dos alunos é avançado.

O deputado estadual Carlos Antônio foi quem apresentou o projeto na Assembleia Legislativa para criação da nova unidade e, segundo ele, representa investimento no futuro desses alunos. “A grande diferença que vejo nos Colégios da Polícia Militar é disciplina é o foco no aprendizado, assim a qualidade do ensino acaba se superando”, destacou o deputado.

O subcomandante da Polícia Militar, coronel Carlos Antônio Borges, presidiu a solenidade de instalação da nova unidade do CPMG, evento que contou ainda com as presenças do coronel Adailton Florentino, superintendente executivo da Secretária de Governo, além de autoridades civis e militares do município.

O Tenente-coronel Edival Soares Batista é o novo comandante-diretor do CPMG Arlindo Costa. Atualmente o colégio atende 890 alunos, com estrutura física composta por 10 salas de aula, um laboratório de informática, biblioteca e quadra de esporte, funcionando nos períodos matutino, vespertino e noturno.