Anápolis receberá R$ 114 milhões para obras em abastecimento de água

O Ministério das Cidades aprovou na última terça-feira (26) a solicitação de repasse da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) no valor de R$ 114,62 milhões para obras de abastecimento de água no município de Anápolis, no âmbito do programa Saneamento Para Todos. No documento, ficou firmado que a empresa estatal irá retornar R$ 11,46 milhões como contrapartida ao empréstimo firmado, que será pago de acordo com o andamento da obra.

Para o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o município necessita das obras para melhorar a qualidade de vida na região. “De acordo com o levantamento enviado a nós pela Saneago, o município sofre com perdas de distribuição na ordem de 42,91%. É um índice alto, que precisa de um apoio para ser sanado, e iremos contribuir para que a população tenha um serviço de qualidade na área de saneamento.”

O documento ressalta que a operação de contratação de crédito será definida de acordo com a disponibilidade orçamentária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).