Anápolis se apequenou politicamente nos últimos anos

Desde a era Santillo, que colocou Anápolis no topo das discussões políticas, notadamente com a participação do saudoso Henrique Santillo no Senado Federal, a cidade nunca mais teve uma representação à altura. Aliás, nem de longe surgiu uma liderança que pudesse dignificar Anápolis nas tribunas da Assembleia Legislativa e ou no Congresso Nacional. Nas últimas décadas foram eleitos apenas despachantes de quinta categoria. Verdadeiros mercantilistas que trocavam e trocam votos por benesses no poder.

Se não fossem algumas administrações na Prefeitura, Anápolis estaria no fundo do poço como cidade sem a menor expressão política, comparada às corrutelas de alguns gatos pingados de políticos à procura de um local para tomar banho de sol ao lado das prostitutas da política. Representantes como Frei Valdair, José de Lima e Carlos Antônio são iguais a riscos na água: não resolve nada e suas mensagens desaparecem quase que instantaneamente. Pior ainda é que todos esses inúteis da política anapolina vislumbram novos mandatados na Assembleia Legislativa para atuarem como despachantes ou vendedores de suas próprias mercadorias, todas deletérias e completamente desnecessárias para a vida das pessoas.

Se tomarmos por base os deputados eleitos nos últimos anos, a cidade não seria lembrada nem para compor chapa para disputar a presidência de federações de ligas esportivas interioranas. A política de Anápolis pode ser comparada com o futebol da cidade na atualidade. Se fosse convocar uma seleção goiana de futebol, certamente o futebol anapolino não indicaria nem o massagista da equipe.

Nas próximas eleições, o eleitor anapolino vai ter que analisar bastante o perfil de cada candidato. Para que deseja disputar um mandato de deputado Estadual? O candidato vai defender que tipo de plataforma? Ele tem competência para ser um deputado que de fato possa enaltecer e honrar a cidade? Eleger pessoas incompetentes às vezes é melhor não eleger ninguém, pelo menos o nome da cidade não será denegrido com a atuação de um parlamentar que amanhã vai estar nas páginas dos jornais como alguém que solapou o erário público; alguém que chegue ao parlamento para defender os seus interesses pessoais, em detrimento dos interesses coletivos.

O voto é algo muito sério e é através dele que ajudamos a construir dias melhores para o povo. O voto não deve ser usado para arrumar emprego para ninguém, mas solucionar os sérios problemas da população e defender leis que de fato venham colaborar nas soluções dos problemas da sociedade. (Dilmar Ferreira)

