Anápolis sediará a 8ª edição do TRT para Todos, que reunirá magistrados e servidores das VTs de Anápolis, Inhumas e Aparecida de Goiânia

A 8ª edição do projeto “TRT para Todos” será realizada em Anápolis nos dias 5 e 6 de outubro. O encontro de integração entre a Administração do Tribunal e magistrados e servidores acontecerá na Estância Park Hotel, localizado na Avenida B, Chácaras nºs 62 63, BR-414, Sítios de Recreio Americano do Brasil. O evento tem como público-alvo as Varas do Trabalho de Anápolis, Aparecida de Goiânia e Inhumas. Não haverá expediente nas Varas do Trabalho participantes e os prazos processuais ficam suspensos nos dias do encontro.

Durante a 8ª edição, as unidades trocam experiências bem sucedidas e apresentam as boas práticas de trabalho com o intuito de aprimorar a prestação jurisdicional. Esse é um dos momentos mais importantes da programação, que ainda inclui palestras sobre desdobramento da estratégia, procedimento de execução, sistemas informatizados utilizados pelo Tribunal, comunicação, logística sustentável, metas nacionais do CNJ e ergonomia.

A 9ª edição do “TRT para Todos” será realizada em Goiânia nos dias 19 e 20 de outubro. As inscrições podem ser feitas até 6/10 pela página de eventos da Escola Judicial. Podem participar magistrados e servidores da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas do Trabalho de Goiânia, do Cejusc e do Juízo Auxiliar de Execução.