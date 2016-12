Anápolis vai amanhecer diferente na próxima segunda-feira 2

Por Dilmar Ferreira

Depois de oito anos sob o comando administrativo do Partido dos Trabalhadores, Anápolis muda de mãos a partir desta segunda-feira (2). Fisicamente a cidade vai continuar com a sua mesma cara, mas no comando administrativo dela, alguma ou muita coisa pode mudar. Sai João Gomes e com ele a marca petista de administrar. No seu lugar entra um novato, sem cara e sem estilo. Roberto Naves ou do Órion como ele mesmo o denomina, não tem marca e seu jeito de administrar é totalmente desconhecido, aliás ele também é totalmente desconhecido. Eu atuo no jornalismo há 40 anos em Anápolis e jamais o vi por ai. Posso até conhecer sua fisionomia pelas fotos e pelos vídeos, mas jamais falei com ele. Nossas amizades são completamente diferentes e por isso não o conheço. Pela primeira vez na história deste jornal um prefeito toma posse sem nunca ter visitado a redação de O Anápolis, por isso torna muito difícil descobrir e narrar aqui o seu perfil administrativo.

O meu convívio com o novo prefeito vai ser difícil, mesmo porque apenas dois políticos, até hoje, mandou a Polícia invadir a sede de O Anápolis à procura de panfleto apócrifo: Marconi Perillo (PSDB) e Roberto do Órion. Foi prova de que o senhor Roberto Naves e seus advogados não conhecem o jornal mais antigo de Goiás em circulação e principalmente o meu caráter como editor deste veículo de comunicação impresso que já começou a deixar sua marca de jornal completamente independente através da Internet. A nossa página já alcançou a média de dois mil acessos diários ou cerca de 60 mil por mês, conforme atestam os principais dispositivos de medição dos acessos na Internet.

Ao pedir à Justiça Eleitoral para mandar a Polícia Federal invadir a sede do Jornal em busca de panfleto apócrifo o novo prefeito e seus advogados provaram que desconhecem por completo o nosso estilo de trabalho que é pavimentado na mais absoluta honestidade, mesmo pagando para isso um preço muito alto em termos financeiros e materiais, chegando ao ponto de perdermos em qualidade de impressão, já que os recursos advindos da propaganda governamental são insignificantes e por isso mesmo os investimentos no setor gráfico é quase nulo. Mesmo assim as letras do jornal impressos ainda são legíveis, mesmo que as fotos sejam em preto e branco. Os nossos investimentos, nos últimos anos, foram todos centrados em nossa plataforma na Web, cuja história já vem sendo registrada diariamente com artigos de opinião e com o noticiário da cidade e até de todo o mundo.

Como anpolino que sou já que moro e trabalho nesta cidade há mais de quarenta anos, não tenho o direito de torcer contra a cidade e mesmo colocando-me na trincheira de uma imprensa livre e independente como pretendo continuar, vou torcer, de longe, para que a nova administração dê conta de continuar com o mesmo ritmo de progresso vivenciado pela cidade nos últimos oito quinze anos, já que o fluxo de progresso de Anápolis teve início com o Governo do ex presidente Lula, seguindo com Antônio Gomide e Dilma e finalmente com João Gomes. Anápolis nunca antes havia tido tanto investimento do Governo Federal como nos últimos quinze anos. Duplicação das rodovias federais com a construção e ampliação de seis viadutos que deram um grande alento na circulação do trânsito pelas BRs 414, 060 e 153. O Governo federal sob a batuta do PT construiu o IFET, responsável pela formação técnica de milhares de estudantes vindos de várias partes do Estado, além de um hospital modelo que é a UPA localizada na Vila Esperança.

Mas o estilo petista de governar chegou ao comando da Prefeitura e transformou a cidade, deixando-a com uma bela cara com parques, avenidas, creches, escolas, postos de saúde e principalmente no setor de mobilidade urbana que solucionou vários gargalos do trânsito da cidade com a construção de quatro viadutos, dois dos quais em pleno funcionamento. Criticado e às vezes de maneira pejorativa, nunca antes a mobilidade da cidade avançou tanto como nos últimos oito anos. Esse jeito de administrar a cidade chegou ao fim. a nossa torcida é que mais valores sejam agregados à cidade para melhorar a nossa qualidade de vida ainda mais. Vamos dar tempo para que o “NOVO” mostre sua cara, mas estaremos atentos a todos os seus passos já que é essa a missão do jornalismo independente e investigativo como sempre foi O Anápolis, agora também a todo momento pela Web.