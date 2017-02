Anápolis volta a ter plantão de obstetrícia

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis voltou a oferecer o serviço de pronto-socorro 24 horas em obstetrícia às usuárias do Ipasgo. Com isso, as gestantes de Anápolis e cidades vizinhas podem procurar a Santa Casa nos casos de intercorrências na gravidez ou ainda para partos de emergência.

O retorno do serviço é um mais esforço da atual direção do Ipasgo em melhorar a assistência ao usuário, principalmente no interior do Estado, onde há menos profissionais e estabelecimentos de saúde do que na capital.

As gestantes que preferirem fazer o pré-natal em Goiânia também podem se consultar na Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial do Ipasgo, que conta com uma equipe de obstetras. As consultas podem ser marcadas pelo Teleagendamento no 0800 62 1919.

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis fica na Rua Visconde de Taunay, no Bairro Jundiaí. O telefone é (62) 3311-9900.