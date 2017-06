Anel viário do DAIA continua esquecido

O Governo de Goiás, através da Agetop anuncia o início de asfalto de rodovia secundária e continua esquecendo que a construção do Anel Viário do DAIA é uma obra prioritária para atender uma demanda cada vez maior e que resolveria parte dos problemas do trânsito do maior distrito industrial do Centro Oeste. Nesta quinta-feira, dia 01, duas obras foram iniciadas, as quais fazem parte do programa Goiás na Frente, pela Agetop.

As rodovias são a GO-139, trecho Olhos d’Água-Corumbá, que receberá pavimentação nos 31,7 quilômetros, e a GO-474, trecho Abadiânia-Lago de Corumbá, que também será beneficiada com a pavimentação de 23,2 quilômetros. Enquanto isso uma rodovia com pouco mais de sete quilômetros que é a extensão do Anel Viário do DAIA, continua sendo esquecido. É o jeito Marconi Perillo de administrar o Estado, atendendo à demanda política e eleitoreira em detrimento de obras que possam resolver sérios problemas com amplos reflexos para a economia.