Antônio Gomide protesta contra a ideia do atual prefeito de construir um prédio em área de preservação ambiental.









O prefeito Roberto Naves está anunciando a construção de um prédio para abrigar três secretarias da Prefeitura na antiga sede do Clube Ipiranga. A sede daquele clube foi adquirida pela Prefeitura durante a administração do ex-prefeito Antônio Gomide, cuja finalidade seria a recuperação da mata e das minas de água que sempre existiram no local. Ao invés de prestigiar a natureza, o prefeito quer transformar o local em um prédio para abrigar parte da administração. Para evitar esse crime contra a natureza pelo simples capricho do atual prefeito de Anápolis, quando se sabe que a Prefeitura dispõe de centenas de áreas com melhores condições para a construção de um novo centro administrativo, o ex-prefeito e atual vereador, Antônio Gomide está conclamando a população para impedir que essa agressão à natureza ocorra.

O vereador do Partido Verde (veja que incoerência) está defendendo a proposta do prefeito Roberto Naves de construir um centro administrativo no local, ao invés de devolver à natureza o que dela foi retirado no passado. O vereador foi ao local e gravou um vídeo mostrando a situação de abandono do local. O problema é que o antigo barracão onde funcionava a sede do Clube Ipiranga teria que ter sido demolido para devolver o terreno para a natureza. O ex-prefeito Antônio Gomide deixou a administração Municipal em 2014 e não teve tempo para fazer a demolição do barracão e o seu sucessor, João Gomes, não se interessou pela referida demolição.

O que a atual administração precisa fazer é demolir o velho prédio que não tem valor algum e devolver o espaço para a natureza, mas ao invés disso o prefeito Roberto Naves deseja construir no local uma espécie de centro administrativo para abrigar três secretarias da Prefeitura, em detrimento do respeito à natureza e ao lazer da população. Ouvido pelo site do jornal O Anápolis, Antônio Gomide explicou a finalidade para a qual sua administração adquiriu o terreno do antigo Clube Ipiranga e protesta contra a ideia do atual prefeito de construir uma prédio para abrigar parte da administração Municipal, quando se sabe que “aquela área é de preservação ambiental”. Disse Gomide.