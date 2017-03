ANVISA autoriza medicamento à base de canabidiol para tratamento de paciente com Autismo

Permissão inédita dá oportunidade de reduzir os sintomas e apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem de paciente infantil

São Paulo, 9 de março de 2017 – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou a prescrição de RSHO™ para o tratamento de um paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esta é a primeira vez que o órgão permite a prescrição do óleo de cânhamo, rico em canabidiol (CBD) e produzido pela HempMeds® Brasil, para o tratamento da doença no país.

A permissão está em linha com as últimas decisões sobre o assunto da agência reguladora, que em 2015 liberou a importação de medicamentos à base de canabidiol e THC para qualquer condição clinica que o médico julgar apropriado. Esta é a segunda autorização concedida pela ANVISA só neste começo de ano – em fevereiro, o órgão permitiu a prescrição de RSHO™ para um paciente da doença de Alzheimer. No país, o tratamento à base de canabidiol também é utilizado para combater os efeitos da esclerose múltipla e epilepsia refratária..

A decisão vem quase dois anos depois que a HempMeds® Brasil se tornou a primeira empresa a oferecer produtos legais de cannabis medicinal para o Brasil. “Valorizamos o governo brasileiro pela sua abordagem complacente em relação à cannabis e por reconhecer a necessidade de tratamentos alternativos para tratar de condições médicas para as quais atualmente não existe cura”, disse o CEO da Medical Marijuana, Inc., Dr. Stuart Titus. “A nossa expectativa é que, com esta decisão, outras famílias brasileiras com portadores de autismo tenham acesso ao RSHO™”, afirma Titus.

Sobre o Transtorno do Espectro Autista

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se desenvolve na infância e é caracterizado por dificuldades de interação social, deficiências verbais e físicas, e padrões restritos e repetitivos de comportamento. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo estejam no espectro do autismo. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, uma em cada 68 crianças nos EUA atualmente têm TEA. No Brasil, estima-se um número de até 2 milhões de casos de autismo, e cerca de metade destes casos ainda não diagnosticados.

Sobre a HempMeds®Brasil

A HempMeds®Brasil é pioneira na indústria de óleo de cânhamo. Ela foi a primeira a receber aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para importação de medicamentos à base de canabidiol, ou CBD, substância derivada do cânhamo, planta do gênero da cannabis. Atualmente a empresa fornece medicamentos sob prescrição médica que auxiliam no controle de doenças como a epilepsia, mal de Parkinson e dores crônicas. Seus produtos já são subsidiados pelo governo brasileiro. Para saber mais sobre a HempMeds®Brasil e toda sua linha de óleo de cânhamo natural visite a página: http://www.hempmeds.com.br

Sobre a Medical Marijuana, Inc.

A Medical Marijuana, Inc. (OTC PINK: MJNA) é a primeira empresa de capital aberto a lidar com canabis nos Estados Unidos. A missão da empresa é liderar e inovar a indústria de cânhamo. A equipe da Medical Marijuana, Inc. fornece, avalia e compra empresas e produtos de valor agregado mantendo sua integridade e espírito empreendedor. A empresa trabalha ainda para conscientizar a indústria, desenvolver negócios ecologicamente corretos e economicamente sustentáveis, sempre empenhada em produzir e distribuir uma variedade de produtos à base de óleo de cânhamo da mais alta qualidade no mercado. Mais informações sobre o portfólio de empresas e investimentos da Medical Marijuana, Inc estão disponíveis na página: www.medicalmarijuanainc.com

