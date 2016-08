Anvisa interdita dois lotes de amoxicilina Hincomox

Medicamento Hincomox apresenta resultados insatisfatórios em testes laboratoriais e falhas em rótulos de dois lotes

A Agência determinou a interdição cautelar, em todo o território nacional, dos seguintes lotes do medicamento Hincomox suspensão oral 250mg/ 5mL, fabricado por Laboratório Teuto Brasileiro S/A:

– Lote 02743010 / Validade 08/2016

– Lote 02743012 / Validade 10/2016

De acordo com laudos de análises fiscais emitidos pela Fundação Oswaldo Cruz, os dois lotes do medicamento Hincomox apresentaram resultados insatisfatórios nos ensaios de aspecto, por apresentar pó internamente, e falhas em obtenção de suspenção homogênea.

Segundo a resolução RE – 2.198/16, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (18/08), as rotulagens dos dois lotes do antibiótico apresentaram informações de número de lote e data de validade ilegíveis na embalagem primária.