Apostas encerradas: Mega da Virada 2016 vai pagar R$ 220 milhões

As apostas na Mega da Virada 2016 foram encerradas, hoje (31), às 14h. O concurso 1890 da Mega-Sena vai pagar o prêmio de R$ 220.948.549,30. O sorteio será realizado, hoje, às 20h (horário de Brasília), no estúdio da Rede Globo, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos principais canais de TV aberta.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas vencedoras com seis números, o prêmio da Mega da Virada será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente. Desde o dia 31 de outubro, foram realizadas mais de 210.248.379 apostas em todo o país, numa arrecadação total de R$ 735.869.326,50.

Se um apostador levar sozinho o prêmio de R$ R$ 220.948.549,30 e aplicá-lo integralmente na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 1,5 milhão por mês em rendimentos, o equivalente a cerca de R$ 50 mil por dia. O prêmio da Mega da Virada 2016 também seria suficiente para adquirir 552 imóveis no valor de R$ 400 mil ou uma frota de 1.472 carros de luxo.