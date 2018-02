Apresentador de TV sugere que Lula deve morrer

Danilo Gentili, retirou do ar uma enquete pelas redes sociais, indagando qual casal você gostaria de voltasse a ficar juntos esse ano? Como opção de resposta o apresentador colocou três: Bonner e Fátima, Joelma e Chimbinha e finalmente Lula e Marisa. Como a ex-primeira dama, Marisa Letícia, faleceu há um ano, Danillo sugere, nas entrelinhas, que o ex-presidente Lula deve ser morto para ficar com a esposa no plano espiritual.

No fundo o apresentador de tv, considerado pelos internautas como “canalha” estaria promovendo a ideia de se assassinar o ex-presidente Lula. A enquete ficou no ar até o dia 26 de janeiro e quando saiu apresentava um placar com 42.229 votantes e o resultado mostra que a sugestão do apresentador foi positiva para os seus propósitos, ou seja, 61% dos votos foram para que Lula voltasse a viver com Marisa. Como isso não é possível, a intenção de Gentili é que o ex-presidente deve morrer para ficar junto com a esposa falecida. É coisa de bandido reincidente, já que o apresentador responde a outras ações por divulgar a violência.