Arrecadação de fevereiro bate R$ 1,3 bi

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou hoje (05/03) relatório que demonstra crescimento de 7,63% na arrecadação de ICMS nesses dois primeiros meses do ano quando comparado a janeiro e a fevereiro de 2017. Só de receitas próprias (ICMS, ITCD e IPVA) foram recolhidos aos cofres públicos mais de R$ 1,3 bilhão.

O superintendente executivo da Receita Estadual, Adonídio Neto Vieira Júnior ressalta que 2018 deve encerrar o ciclo de crise econômica vivido no país. “Nossa expectativa de crescimento de arrecadação é de 10% em comparação ao ano passado, e com os sinais de melhora da economia, temos conseguido aumentar a receita do ICMS continuamente”, explica Adonídio.

“Além dos sinais de reação da economia, fatores atípicos contribuíram para maior arrecadação em janeiro e fevereiro como foi o caso dos parcelamentos que recebemos em decorrência do programa de Negociação Fiscal do ano passado e da retomada de receitas do IPVA e ITCD”, afirma o superintendente.

O IPVA que cresceu 23,85% em fevereiro e no acumulado dos dois meses esse valor chega 27,14%. A arrecadação do imposto neste mês foi de aproximadamente R$ 74 milhões, e no ano passado esse valor foi de R$ 59 milhões. Também contribuiu para o bom resultado, o ITCD que registrou crescimento de 13,93% nesses dois primeiros meses do ano, tendo sido recolhidos aproximadamente R$ 17 milhões.