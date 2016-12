As 640 moradias, que começam a ser ocupadas nesta quinta-feira, são destinadas a famílias com renda até R$ 1.600

Foto: Marco Monteiro

A popular expressão “ano novo, vida nova” é realmente verdadeira para as 640 famílias contempladas com moradias no Residencial São Cristóvão, empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida destinado a famílias com renda de até R$ 1.600 mil. Os beneficiários receberam as chaves dos apartamentos em solenidade realizada na tarde desta terça-feira, 27, e a mudança para o novo endereço começa na quinta-feira, 29. O prefeito João Gomes destacou o contentamento em saber que todas essa famílias vão começar 2017 dentro de suas novas casas. “Só quem não tem casa e sonha em viver sob sue próprio teto pode entender a alegria que vocês estão sentido hoje”, disse.

Um projeto dessa magnitude, que vai beneficiar mais de 600 famílias, não ficaria de pé se não houvesse a presença dos três níveis de poder: a União, com o programa Minha Casa, Minha Vida, o Governo Estadual, com o Cheque Moradia, e a Prefeitura de Anápolis, que doou o terreno, afirmou o governador Marconi Perillo. “Então, é esse somatório que fez com que esse projeto fosse viabilizado”, destacou o governador.

A diarista Rosely Aleixo dos Santos, mãe de duas meninas e recuperada de um infarto e um coma, disse estar feliz e emocionada. Este também é o sentimento da dona de casa Alessandra Alves de Melo. “Estou contente em sair do aluguel e ter meu canto para viver com meus dois filhos e meu marido”, falou. Para Ana Paula Bueno, que está desempregada, receber as chaves de seu apartamento é motivo de grande alegria, uma sensação de sonho realizado. “Meu sentimento, acredito, é o mesmo de todos que estão aqui, em saber que o dinheiro gasto com aluguel agora poderá ser usado para comprar uma roupas para um filho, mais alimentos, enfim proporciona melhores condições de vida para nossas famílias”, disse.

Acompanharam a solenidade Adriano Aquino, chefe de gabinete do ministro das Cidades Bruno Araújo; o presidente da Agehab, Luiz Stival; o senador Wilder Morais; os deputados estaduais Carlos Antônio e Eliane Pinheiro; o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza; a superintendente Regional Sul da Caixa Econômica Federal, Marise Fernandes; o superintendente Regional Norte da Caixa Econômica Federal, Gilmar Lopes Peixoto; entre outras autoridades locais.

O Residencial São Cristóvão foi construído por intermédio de parceria do governo de Goiás, viaa Agehab, e governo federal, com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. A Prefeitura de Anápolis foi responsável pelo cadastramento, seleção e sorteio dos candidatos inscritos. A construção do Residencial São Cristóvão foi iniciada em maio de 2014.

Os 640 apartamentos são distribuídos em 40 blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco. O residencial está localizado em uma área valorizada do município, nas proximidades da BR-153, e conta com investimento total de R$ 44,8 milhões, dos quais R$ 8 milhões e 320 mil em Cheque Mais Moradia. Os apartamentos são de 44 metros quadrados de área construída, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As famílias selecionadas fazem parte da chamada faixa 1, com renda inferior a R$ 1.600,00. Depois de inscritas, elas passaram por uma triagem seguida de um sorteio público.