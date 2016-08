As famosas dietas da moda

Dieta da Sopa, dieta dos Sucos, da Lua, do Tipo Sanguíneo, do Dr. Atkins, de South Beach, da USP, do Atum… Em uma sociedade em que cada vez mais se impõe o conceito de “ser magro”, muitas pessoas buscam emagrecer a qualquer custo, optam pelo caminho mais rápido e saem à procura de dietas que prometem grande perda de peso em pouquíssimo tempo.

Contudo, o que poucos sabem sobre essas dietas milagrosas, é que apesar de proporcionarem um emagrecimento em curto prazo, não devem ser seguidas por longos períodos, ou mesmo, adotadas com frequência devido aos prejuízos que causam à saúde.

As dietas da moda normalmente são muito restritas e pobres em calorias, ficando abaixo das necessidades energéticas de um adulto saudável. Sem falar que seguir uma dieta restrita em calorias influencia o metabolismo, de forma que corpo ao sentir a necessidade de economizar energia tende a diminuir o gasto, com isso o reganho de peso após o término da dieta é um fato.

Dietas restritivas limitam o consumo de outros grupos de alimentos essenciais ao organismo como leguminosas, leite e derivados, carnes e ovos. Restringir o consumo destes alimentos podem deixar seus seguidores expostos ao risco de carências nutricionais importantes, em especial no que diz respeito ao consumo de proteínas e minerais como ferro, cálcio e zinco, todos fundamentais para o adequado funcionamento organismo.

Outro exemplo de prejuízo à saúde é o impacto da restrição do consumo de óleos e gorduras. Esses alimentos são ricos em gorduras benéficas ao corpo que participam da formação dos neurônios e ainda ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares. A retirada radical de todas as gorduras pode interferir na formação de hormônios e nas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina K, importante para a coagulação do sangue.

Por existir restrições e obrigação de mudar os hábitos alimentares, seguir esse tipo de dieta é realmente difícil. Por isso antes de se aventurar em uma nova dieta da moda, pare e pense: Estou disposto a levar uma vida de restrições alimentares?

É necessária a conscientização de que o emagrecimento acontece com mudanças de hábitos alimentares e de comportamento e que somente com uma avaliação nutricional completa e um acompanhamento por um profissional especializado, o processo de emagrecer e principalmente manter-se magro será saudável e terá sucesso.

Persiga seu objetivo com determinação e saúde.



Nut. Clínica Marillyn Ferreira Queiroz

CNR: 10.613-P