Assessor parlamentar é preso por tráfico de drogas em Caldas Novas

Policiais Civis do Genarc (Grupo Especial de Repressão a Narcóticos) de Itumbiara, coordenados pelo delegado Rogério Moreira, prenderam em flagrante delito na noite de terça-feira (10/10) Miguel Martins Costa Neto pela prática do crime de tráfico de drogas, em Caldas Novas.

Após receberem diversas informações noticiando que Miguel, já preso anteriormente por tráfico, permanecia negociando entorpecentes mesmo após trabalhar como assessor parlamentar, a equipe do Genarc, buscando constatar a veracidade das informações, realizou diversos monitoramentos nas proximidades da residência do investigado, sendo observado pelos investigadores movimento suspeito condizente com tráfico de drogas no local.

Com o intuito de fechar a “boca-de-fumo” comandada por Miguel, foi então realizada ação policial que flagrou o momento exato em que ele vendia uma porção de maconha a um usuário em sua residência. Dentro da casa, os agentes ainda apreenderam outras porções da droga, confirmando a situação flagrancial. (Fonte: Polícia Civil)