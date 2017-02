Audiência Pública discute a importância da castração gratuita

Debater o Projeto de Lei que visa garantir a castração gratuita de cães e gatos. Esse é o intuito da Audiência Pública que será realizada pela vereadora Thaís Souza, que é a autora do projeto. O evento acontece nesta quinta-feira, 16, às 19 horas, no auditório do Senai, em frente a Prefeitura de Anápolis.

A vereadora Thais Souza é voluntária da Associação Protetora e Amiga do Animais (Aspaan) e acompanha de perto a questão de animais abandonados em Anápolis. Pelas ruas da cidade, sem os cuidados necessários como vacinas e higiene, o problema se torna uma questão de saúde pública.

O Projeto de Lei quer garantir que o poder público tenha medidas de castração gratuitas e, assim, amenizar a situação de animais em situação de rua. O total abandono contribui ainda para as situações de maus-tratos, a matéria propõe também o respeito aos animais e campanhas educativas para a conscientização das pessoas quanto a posse responsável.

O artigo 5º Projeto de Lei visa que seja considerado crime o ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos. Os maus-tratos e abandono de animais domésticos ficarão sujeitos às penalidades legais.

As secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente e Saúde farão com que a Lei seja cumprida, contribuindo com as campanhas educativas e oferecendo a castração gratuita de cães e gatos em que seus tutores sejam de baixa renda.

O poder público também pode estabelecer convênio e parcerias com Estado, União, entidades de proteção animal e outras organizações não-governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos objetivos da Lei.

Outras providências

O Projeto de Lei propõe também que no dia 04 de outubro seja celebrado o Dia Municipal dos Animais – como data para a realização de ações conjuntas entre a Prefeitura, ONGs e iniciativa privada, buscando a conscientização da população e a proteção dos animais do município.

A proposta é que ainda neste mesmo dia seja realizada uma homenagem com a entrega da comenda São Francisco de Assis, com a concessão desta aos protetores e pessoas que tiveram excepcional atuação em defesa dos direitos dos animais.