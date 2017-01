Avenida Universitária será interditada parcialmente para construção de galeria de água pluvial

Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Anápolis, Ministério Público e uma empresa responsável pela edificação de um residencial na via determinou a construção de uma galeria de água pluvial para captação, evitando alagamentos e inundações que são recorrentes na região durante o período chuvoso.

A obra será executada pela empresa como contrapartida do projeto – conforme determinação do MP – e vai ser interligada e outras três galerias internas da Vila Santa Isabel. Segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), o trecho interditado vai do residencial em construção até a Rua 3. O desvio no sentido Bairro/Centro será pela Rua Albertina de Pina, devido ao risco de comprometer as bases da ponte da Rua 2. No sentido Centro/Bairro, o caminho alternativo será por dentro da quadra, na Vila Santa Isabel. O prazo de conclusão da obra é de 15 dias, podendo ser ampliado em caso de fortes chuvas.