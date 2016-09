Bandidos roubam e cortam a língua de idoso em Águas Lindas

Em Goiás já não tem mais como inventar outro tipo de crime. Os bandidos já fizeram de tudo e até estupro com cabo de vassoura já ocorreu na cara das autoridades. Mas também um governo que abrigou dois anos em suas entranhas e tudo indica que parte deles continua alojado na administração Estadual, não poderia esperar outra coisa. Será que a população não dá conta de entender que só existe um responsável por tudo isso? Goiás não para nunca de ser manchete na imprensa nacional e pelo jeito vai continuar ainda por muito tempo. Veja o que ocorreu em Água Lindas com uma pessoa com certa idade, com reportagem da TV CMN:

É o fim da picada!

Genildo Macedo

A bandidagem está mesmo à solta, deitando e rolando na região de chácaras de Águas Lindas mesmo durante o dia. No dia (28/08) por volta das 12:00hs, quatro bandidos armados com facas invadiram uma chácara na Quadra 128 do setor Jardim da Barragem-14, onde imobilizaram o proprietário e roubaram vários objetos. A vítima compareceu ao CIOPS onde registrou a ocorrência.

Na terça-feira (02/09) por volta das 14:30hs, os bandidos voltaram ao local onde encontraram Genival que também reside no local que foi imobilizado e arrastado pra dentro da casa, onde foi espancado e teve a língua quase que decepada pelos marginais. Genival também foi vendado, amordaçado e esganado pelos quatro marginais, que prometeram voltar pra terminar o serviço.

https://www.youtube.com/watch?v=m33ZJ0OC2T4

Genival que tem 79 anos foi socorrido ao Hospital Bom Jesus onde levou dez pontos para reconstituir a língua. Ele que é caseiro da chácara, disse que vai deixar o emprego e ir embora.

A Polícia Civil está fazendo diligências para prender os marginais e coloca-los no lugar onde merecem ficar, “na cadeia”.

Barbaridades assim acontecem com frequência pelas zonas do DF e do Entorno, e quase sempre ficam sem solução por que os bandidos dificilmente são encontrados e presos. Já os proprietários rurais e seus caseiros ficam a mercê dos marginais que deitam e rolam contando com a impunidade.

COMENTÁRIO DO REPÓRTER:

Já, quando pra se defender alguém pega um elemento desses e quebra no pau, ou um policial em troca de tiros o alveja, aí aparecem todos os tipos de desocupados para ler-lhes a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, ninguém dos direitos humanos aparece quando um cidadão de bem ou um policial é vítima desses marginais protegidos pelas Leis feitas pelos deputados federais eleitos com os nossos votos.

Carlos Leal, sem papas na língua.

Fotos: Lucas Carvalho/TV CMN